OAB Piauí realizará blitz educativa na sexta-feira (10), Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio

8 de setembro de 2021 às 13:15h

Nessa sexta-feira (10), Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a OAB Piauí realizará uma blitz de valorização à vida, numa iniciativa alusiva ao Setembro Amarelo. O ato ocorrerá a partir das 9h, na sede da Seccional, com a distribuição de material explicativo sobre os cuidados com a saúde mental.

Durante todo o mês, a OAB Piauí, por meio da Comissão de Promoção da Cidadania, está realizado ações na Seccional para conscientizar os colaboradores, Advogados(as) e a população sobre a realidade do suicídio no Brasil e no mundo.

Para o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, é imprescindível que ações de prevenção e conscientização sejam realizadas, considerando os números de casos de suicídio no Estado. “Precisamos nos manter vigilantes e cuidar uns dos outros. Ficar atentos aos sinais e saber como orientar um amigo, um familiar ou quem precisar de ajuda”, disse.

De acordo com a Presidente da Comissão de Promoção da Cidadania, Justina Vale, na ocasião serão entregues panfletos e um kit aos participantes. “Vamos fazer a distribuição de um material explicativo com contatos importantes para que a pessoa possa pedir ajuda. Iremos reforçar o quanto é importante a escuta e o acolhimento de pessoas com depressão, ansiedade ou qualquer outra dificuldade, priorizando a saúde mental”, elencou.

Campanha Setembro Amarelo

Pelo oitavo ano consecutivo, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) promove, em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), a campanha Setembro Amarelo, cujo tema este ano é “Agir salva vidas”. A ação foi iniciada no Brasil em 2014 e visa a reduzir os índices de suicídio. A iniciativa se estende por todo o mês de setembro, tendo como data principal o dia 10 deste mês, quando se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.